Владельцы автомобилей на европейских номерах начали бесплатно отдавать свои автомобили государству. Об этом сообщается на Facebook-странице ОО Авто Евро Сила.

— Сегодня первый гражданин, Андрей, отдал собственную евробляху в пользу государства, тем самым защитив себя и свою семью от штрафов, — рассказывается в публикации.

Известно, что грузовое авто мужчины не подлежало льготной растаможке, но от штрафов это не освобождает.

Теперь транспорт Андрея будет передан на благотворительность — в одну из военных частей для перевозки курсантов.

Напомним, что уже с 11 ноября на территории Украины закончился срок перерегистрации автомобиля на европейских номерах — патрульная полиция может остановить транспорт и выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн, а таможенная служба может потребовать выплату штрафа в размере 170 тыс. грн.

По состоянию на 9 ноября, более 83 тыс. автомобилей растаможены, а бюджет получил 2,9 млрд грн.

Однако владельцы евроблях нашли лазейку — участникам боевых действий продлили льготную растаможку до 8 февраля 2022 года. Водители авто на иностранных номерах активно пользуются этим законом. Правда, рекомендуется составить договор о передачи транспорта владельцу после успешной регистрации, дабы избежать потери авто.