Владельцы BMW смогут открывать и запускать свои авто с помощью Android. В компании открыли доступ к сервису Digital Key Plus.

Android users, this one’s for you!

For the first time, the BMW Digital Key Plus is now available for compatible Samsung and Google Smartphones! ????

With it, selected up to extended functions of your car key can be replaced by your smartphone.

Learn more: https://t.co/y2SZXR257f pic.twitter.com/Cr5WcHkCQc

— BMW (@BMW) April 24, 2023