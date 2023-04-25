Власники BMW зможуть відкривати та запускати свої авто за допомогою Android. У компанії відкрили доступ до сервісу Digital Key Plus.

Android users, this one’s for you!

For the first time, the BMW Digital Key Plus is now available for compatible Samsung and Google Smartphones! ???? With it, selected up to extended functions of your car key can be replaced by your smartphone.

Learn more: https://t.co/y2SZXR257f pic.twitter.com/Cr5WcHkCQc — BMW (@BMW) April 24, 2023

Щоправда, для цього потрібен смартфон, який сумісний із технологією. Йдеться про моделі Google Pixel і Samsung – моделі Galaxy, Fold і Note. Для використання функції на телефонах Samsung необхідно встановити додаток Samsung Wallet.

Уперше Digital Key Plus стала доступною на iPhone і Apple Watch 2021 року. З її допомогою можна відкрити центральний замок BMW, а також запустити двигун – потрібно лише підійти до транспорту. Розробка заснована на технології надширокосмугового радіозв’язку (UWB). Віддалено також можна закривати автомобіль, не торкаючись до смартфона – автомобіль орієнтується на близькість ґаджета.

Раніше смартфони Samsung і Google Pixel могли відчиняти BMW за допомогою NFC – у цьому випадку потрібно притулити смартфон до дверної ручки водійських дверей.

Сам виробник авто заявляє, що технологія UWB виключає ризик перехоплення сигналу. Власники транспорту також зможуть поділитися доступом до транспорту з п’ятьма іншими людьми, якщо у них є відповідні смартфони.

Поки новинка торкнеться BMW, які були випущені з листопада 2022 року, але з часом оновлення зроблять і для старіших авто.

Далеко не всі нововведення компанії тепло приймають фанати – у липні минулого року BMW впровадила функцію передплати на підігрів сидінь і керма. За таку послугу просять $18 на місяць, а за весь рік – $180.