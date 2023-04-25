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Власники BMW зможуть відкривати та запускати авто через Android

25 Квітня 2023, 17:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
BMW
Джерело: Unsplash

Власники BMW зможуть відкривати та запускати свої авто за допомогою Android. У компанії відкрили доступ до сервісу Digital Key Plus.

Щоправда, для цього потрібен смартфон, який сумісний із технологією. Йдеться про моделі Google Pixel і Samsung – моделі Galaxy, Fold і Note. Для використання функції на телефонах Samsung необхідно встановити додаток Samsung Wallet.

Уперше Digital Key Plus стала доступною на iPhone і Apple Watch 2021 року. З її допомогою можна відкрити центральний замок BMW, а також запустити двигун – потрібно лише підійти до транспорту. Розробка заснована на технології надширокосмугового радіозв’язку (UWB). Віддалено також можна закривати автомобіль, не торкаючись до смартфона – автомобіль орієнтується на близькість ґаджета.

Раніше смартфони Samsung і Google Pixel могли відчиняти BMW за допомогою NFC – у цьому випадку потрібно притулити смартфон до дверної ручки водійських дверей.

Сам виробник авто заявляє, що технологія UWB виключає ризик перехоплення сигналу. Власники транспорту також зможуть поділитися доступом до транспорту з п’ятьма іншими людьми, якщо у них є відповідні смартфони.

Поки новинка торкнеться BMW, які були випущені з листопада 2022 року, але з часом оновлення зроблять і для старіших авто.

Далеко не всі нововведення компанії тепло приймають фанати – у липні минулого року BMW впровадила функцію передплати на підігрів сидінь і керма. За таку послугу просять $18 на місяць, а за весь рік – $180.

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