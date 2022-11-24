Мощность по подписке: Mercedes предлагает улучшить характеристики авто за ежемесячную плату

Владельцы Mercedes-Benz будут вынуждены платить по $1 200 в год для быстрой езды. Так, производитель хочет добавить ежемесячную плату для водителей новых моделей.

Речь идет о функции Увеличение ускорения, с помощью которого старт авто будет осуществляться быстрее. Другими словами, Mercedes блокирует максимальную мощность авто, чтобы продавать ее как дополнительные услуги своим клиентам.

Изменения касаются полностью электрических моделей Mercedes-EQ Новая функция позволит сократить время разгона от 0 до 100 км/ч на 1 секунду. Пока технологию внедряют в модели Mercedes-EQ EQS и EQE, и она увеличит максимальную мощность электродвигателя с 215 кВт до 260 кВт для моделей EQE и с 265 кВт до 330 кВт для моделей EQS.

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— Ощущение от вождения вашего Mercedes-EQ — это новый опыт каждый день, особенно его мощное и мгновенное ускорение, — заявляет компания Mercedes.

По заявлению корпорации, функцию внедрят уже совсем скоро, и ее можно оформить только на год — по $100 за каждый месяц.

По заявлению экспертов, аппаратное обеспечение авто обновление не меняет — Mercedes изначально ограничивал потенциал транспорта.

Впрочем, автомобили немецкой компании так и не попали в том самых надежных авто этого года. Лидером в списке оказались японские Toyota Corolla Hybrid. Ознакомиться с полным списком самых надежных авто 2022 года можно на Фактах ICTV.