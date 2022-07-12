Подогрев сидений по подписке: BMW собирает деньги с водителей за бесплатные услуги

Компания BMW внедрила функцию подписки на некоторые функции авто. Владельцы люксового транспорта будут вынуждены платить за то, что ранее предоставлялось относительно бесплатно.

Речь идет о подогреве сидений и руля — если нет подписки, то зимой согреться в авто будет сложнее. В компании не спешат афишировать об изменения в политике — услуга пока доступна только в Южной Корее, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Северной Африке.

Однако в BMW озвучили цены на функции авто — за подогрев попросят $18 в месяц. Оформить на год будет дешевле — $180. Есть вариант купить сразу на 3 года за $300, или же купить навсегда за $415. Другими словами, функцию авто блокируют на программном уровне, а затем просят денег за ее разблокировку.

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Похоже, компании недостаточно продавать дорогие авто по огромным ценам — теперь владельцы вынуждены не только покупать авто с дополнительными модификациями и обслуживать их.

Помимо платной подписки, BMW решили продавать функции, которые можно будет разблокировать в любой момент после приобретения авто. Сюда входит возможность записи камер, а также возможность воспроизведения звука авто через динамики — особенно полезная вещь, если автомобиль электрический.

Цены на функции начинаются от 1 тыс. грн.

Tesla не пасет задних в этом плане, и предлагает владельцам электрокаров приобрести брелок для авто за $175. И хотя ключ зажигания для моделей Tesla не нужен, аксессуар отлично смотрится вместе со связкой ключей для дверей дома или гаража.