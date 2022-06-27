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Льготы подходят к концу: сколько авто завезли в Украину по нулевой растаможке

27 июня 2022, 13:38
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
авто
Источник: Depositphotos

В Украину завезли 211 тыс. автомобилей по нулевой растаможке. В последние недели количество завезенного транспорта заметно увеличилось на фоне отмены льгот.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, за последние две недели зарегистрировали на украинские номера 48 тыс. автомобилей. Слухи об отмене растаможки появились еще в конце мая, но подтвердились только 21 июня, когда Верховная Рада решила вернуть налоги. В связи с этим водители стали охотнее завозить транспорт — если раньше в будние дни границу пересекало 3,2 тыс. евроблях, то сейчас — около 4,7 тыс.

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На фоне увеличенного количества желающих, со стороны стран-соседей организовываются огромные пробки из авто. К примеру, на пункте Будомеж-Грушев наблюдается очередь в 1 тыс. авто — цепочка уже имеет длину в 9,5 км. На популярной таможне Ягодын пробка образовалась длиной в 40 км.

Льготы помогли сэкономить украинцам 23,5 млрд грн., которые не попали в государственный бюджет.

Совсем скоро растаможить авто можно будет через сервис Дія. Для этого необходимо изменить формулу расчета стоимости ввоза транспорта. Это поможет искоренить коррупцию на таможне, а также показать реальную стоимость транспорта для регистрации на украинские номера.

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