Когда на АЗС отменят ограничения по топливу для водителей: названы сроки

На украинских АЗС в июле исчезнут ограничения на количество топлива для водителей. За первый месяц лета в Украину из Европы завезли 600 тыс. тонн нефтепродуктов.

О таких прогнозах рассказал нардеп и глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По словам чиновника, из 600 тыс. тонн топлива — 400 тыс. это дизель, а остальные 200 тыс. — это бензин и газ.

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— Ситуация на АЗС стабилизируется. И хотя в центральных и восточных регионах сть определенный дефицит, на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют. В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом, но водителям нужно пользоваться топливом ответственно, — заявил Герус.

Со снятием лимита исчезнут также и очереди на заправки, ведь водители будут вынуждены реже заправлять бак.

По состоянию на 28 июня, цены на АЗС постепенно стабилизируются. С 24 числа цены на бензин не колеблется, а на газ — не меняется. За литр А-95 водитель в среднем заплатит 50,61 грн, за 92-й — 49,66 грн. Дизель держится на уровне 56,39 грн за литр, а газ — 41,73 грн.

Чтобы быть в курсе актуальной информации о наличии топлива на АЗС, компании создали специальные мобильные приложения.