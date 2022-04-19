В Украине разрешили самостоятельно декларировать легковые автомобили, ввезенные во время нулевой растаможки. Об это сообщили в Государственной Таможенной службе.

На фоне недавних изменений, украинцы получили возможность не платить за растаможку некоторых видов транспорта, ввезенных из других стран. Речь идет о ввозной пошлине, акцизном налоге и НДС.

Для тех, кто не хочет обращаться к таможенному брокеру, рекомендуется задекларировать свои авто для размещения в таможенный режим с помощью информационного портала Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

В Государственной Таможенной службе рассказали обо всех нюансах декларирования ввезенного транспорта для растаможки авто онлайн.

На информационном портале нужно выбрать раздел Громадянам/Ввезення легкового автомобіля. Во время заполнения таможенной декларации рекомендуется оставить галочку в поле Оформлення без сплати платежів за законом 2142-IX. Это поможет выполнить процедуру основываясь на законе о нулевой растаможке.

Для предварительной декларации не нужно выбирать Код місця митного оформлення — сейчас документ оформляется в автоматическом режиме без участия должностного лица или таможни. Оформить его можно за 5-15 минут. После оформления документа, можно ввозить транспорт на территорию Украины через любой КПП той таможни, которая была указана в декларации.

Также не нужно предоставлять скан копии документов — они понадобятся уже в заполнении дополнительной декларации. Водителям не нужно рассчитывать наложенные платежи.

Чтобы оформить дополнительную декларацию, необходимо:

договор покупки-продажи;

технические документы транспорта;

документ о соблюдении экологических норм;

паспорт для пересечения границы;

номер карточки налогоплательщика;

любой документ, оформленный таможенным органом при пропуске транспортного средства через таможенную границу Украины.

Заполненные документы нужно дооформить электронной подписью.