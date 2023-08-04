По состоянию на пятницу, 4 августа, в Украине снова подорожали все виды горючего – бензин, дизельное топливо и автогаз. Больше всего выросла цена на бензин марки А-92.

Так, средняя стоимость премиального бензина А-95+ повысилась на 29 копеек – до 51,85 грн за литр.

Литр бензина марки А-95 подорожал на 50 копеек и стоит 49,78 грн.

За литр бензина А-92 необходимо в среднем заплатить 47,40 грн. Стоимость этого горючего выросла сразу на 59 копеек по сравнению с прошлыми сутками.

Дизельное горючее продают по средней цене 48,99 грн/л, что на 53 копейки больше, чем днем ранее.

На четыре копейки выросла и стоимость автогаза – до 23,51 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

В сетях АЗС стоимость бензина марки А-95 колеблется от 46,49 до 52,99 грн/л, а бензина марки А-92 – от 44,97 до 50,49 грн/л.

Цены на дизельное горючее варьируются от 44,50 до 52,99 грн за литр.

Самая низкая цена на автогаз составляет 21,95 грн/л, а самая высокая – 24,61 грн/л.

По прогнозу экспертов, в течение августа будет происходить рост цен на горючее, но он будет не резким, а постепенным. Стоимость бензина в этом месяце может повыситься на 1-2 грн.

Источник: AutoRia