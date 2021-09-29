Имеет ли право сотрудник полиции требовать страховой полис у водителя после остановки? Эксперты из компании Дорожній Адвокат рассказали, в каких случаях это законно.

Пункт 2.1 ПДД обязывает водителя иметь при себе водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис. В соответствии с пунктом 2.4 ПДД, представитель полиции имеет право затребовать предъявить эти документы.

Но есть уточнения в законодательстве, которые ограничивают полномочия представителей полиции. В статье 16 Закона О дорожном движении указано, что водитель должен предъявить документ о регистрации транспортного средства, страховой полис в случаях, предвиденных законом.

Согласно пункту 21.2 статьи 21 закона Об обязательном страховании, документ предъявляется только во время составления полицией протоколов о нарушениях ПДД и оформлении ДТП.

Проверка страховки полицией считается законной только в этих двух случаях.

Напомним, что за правопорядком на дорогах Украины теперь следит 158 камер автофиксации. В конце сентября на территории страны заработало еще 20 камер, расположенных во Львовской, Одесской, Запорожской и Карпатской области. Все датчики будут круглосуточно фиксировать нарушителей скоростного режима на автомагистралях и трассах.

Сервисный центр МВД также заявил об изменениях, которые коснутся украинских водителей. Хранение номерных знаков теперь обойдется в 9 грн за каждые сутки. Некоторые автомобильные значки будут уничтожаться после окончания срока хранения.