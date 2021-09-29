Чи має право працівник поліції вимагати страховий поліс у водія після зупинення? Експерти з компанії Дорожній Адвокат розповіли, в яких випадках це законно.

Пункт 2.1 ПДР зобов’язує водія мати з собою посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб і страховий поліс. Відповідно до пункту 2.4 Правил дорожнього руху, представник поліції має право вимагати пред’явити ці документи.

Але є уточнення в законодавстві, які обмежують повноваження представників поліції. У статті 16 Закону Про дорожній рух йдеться, що водій повинен пред’явити документ про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс у випадках, передбачених законом.

Згідно з пунктом 21.2 статті 21 закону Про обов’язкове страхування, документ пред’являється тільки під час складання поліцією протоколів про порушення ПДР і оформлення ДТП.

Перевірка страховки поліцією вважається законною тільки в цих двох випадках.

Нагадаємо, що за правопорядком на дорогах України тепер стежить 158 камер автофіксації. Наприкінці вересня на території країни запрацювало ще 20 камер, розташованих у Львівській, Одеській, Запорізькій та Карпатській області. Всі датчики цілодобово фіксуватимуть порушників швидкісного режиму на автомагістралях і трасах.

Сервісний центр МВС також заявив про зміни, які зачеплять українських водіїв. Зберігання номерних знаків тепер обійдеться в 9 грн за кожну добу. Деякі автомобільні значки будуть знищуватися після закінчення терміну зберігання.