Главный сервисный центр МВД сообщил об изменениях в нормах хранения номерных знаков. По заявлению центра, теперь хранение будет стоить по 9 грн в сутки без НДС.
Срок хранения может закончиться, и тогда номера станут недоступными — их планируют уничтожать.
Чтобы забрать свои номерные знаки, необходимо предъявить перечень документов:
- заявление;
- документы для подтверждения личности;
- регистрационные документы на транспорт;
- квитанцию об оплате услуги.
СЦ МВД уточнил о минимальных и максимальных сроках хранения номерных знаков.
— Законодательством такая норма не предусмотрена, поэтому пользователи определяют сроки самостоятельно.
Некоторые пользователи тут же начали интересоваться изменениями и выражать свое мнение:
- Капец, раньше это стоило 3 грн в сутки.
- А если они уже лежат и оплачены старым тарифом?
- А что делать тем, у кого отсутствует авто?
Напомним, что владельцы авто теперь обязаны платить не только за хранение номеров, но и за парковку транспортного средства в спальных районах Киева.
Этим летом КГГА обнародовала и утвердила новые парковочные зоны, а также изменила цены.
За один час парковки в центре города придется заплатить 35 грн. На прилегающих к центру территориях цена будет другой — 25 грн. В спальных районах города стоимость парковки остается без изменений — 5 грн/час.