Главный сервисный центр МВД сообщил об изменениях в нормах хранения номерных знаков. По заявлению центра, теперь хранение будет стоить по 9 грн в сутки без НДС.

Срок хранения может закончиться, и тогда номера станут недоступными — их планируют уничтожать.

Чтобы забрать свои номерные знаки, необходимо предъявить перечень документов:

заявление;

документы для подтверждения личности;

регистрационные документы на транспорт;

квитанцию об оплате услуги.

СЦ МВД уточнил о минимальных и максимальных сроках хранения номерных знаков.

— Законодательством такая норма не предусмотрена, поэтому пользователи определяют сроки самостоятельно.

Некоторые пользователи тут же начали интересоваться изменениями и выражать свое мнение:

Капец, раньше это стоило 3 грн в сутки.

А если они уже лежат и оплачены старым тарифом?

А что делать тем, у кого отсутствует авто?

Напомним, что владельцы авто теперь обязаны платить не только за хранение номеров, но и за парковку транспортного средства в спальных районах Киева.

Этим летом КГГА обнародовала и утвердила новые парковочные зоны, а также изменила цены.

За один час парковки в центре города придется заплатить 35 грн. На прилегающих к центру территориях цена будет другой — 25 грн. В спальных районах города стоимость парковки остается без изменений — 5 грн/час.