В Украине снова заработала услуга заказа индивидуальных номерных знаков. Теперь можно снова украсить свое авто и подчеркнуть уникальность транспорта, проявив креативность.

Как заказать индивидуальный номерной знак

О возвращении популярной услуги заявили в СЦ МВД. В министерстве отметили, что ранее услугу убрали из-за соображений безопасности на предприятиях, где эти таблички изготавливались.

Выбрать номерные знаки онлайн с уникальным набором символов можно через Кабинет водителя, или же в любом сервисном центре МВД.

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Также в министерстве подробно расписали, сколько стоят индивидуальные номерные знаки. К примеру, придется заплатить 204 грн за спецпродукцию для авто, а три символа в номерном знаке обойдутся в 300 грн. На сегодня это минимальное количество символов на номере. Каждый следующий символ обойдется в 90 грн. За графический элемент придется заплатить 500 грн. Кстати, номер можно забрать в СЦ, или же заказать доставку от Новой почты.

Напомним, что в апреле украинцы начали массово перерегистрировать авто черед Дія. За предыдущий месяц наши водители воспользовались услугой с помощью телефона более 29 тыс. раз. Не исключено, что спрос возрос из-за новых законов о мобилизации.