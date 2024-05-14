В Україні знову запрацювала послуга замовлення індивідуальних номерних знаків. Тепер можна знову прикрасити своє авто і підкреслити унікальність транспорту, проявивши креативність.

Як замовити індивідуальний номерний знак

Про повернення популярної послуги заявили в СЦ МВС. У міністерстві зазначили, що раніше послугу прибрали через міркування безпеки на підприємствах, де ці таблички виготовляли.

Обрати номерні знаки онлайн з унікальним набором символів можна через Кабінет водія, або ж у будь-якому сервісному центрі МВС.

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Скільки коштують індивідуальні номерні знаки – ціна 2024

Також у міністерстві детально розписали, скільки коштують індивідуальні номерні знаки. Наприклад, доведеться заплатити 204 грн за спецпродукцію для авто, а три символи в номерному знаку обійдуться в 300 грн. На сьогодні це мінімальна кількість символів на номері. Кожен наступний символ обійдеться в 90 грн. За графічний елемент доведеться заплатити 500 грн. До речі, номер можна забрати в СЦ, або ж замовити доставлення від Нової пошти.

Нагадаємо, що у квітні українці почали масово перереєстровувати авто через Дія. За попередній місяць наші водії скористалися послугою за допомогою телефону понад 29 тис. разів. Не виключено, що попит зріс через нові закони про мобілізацію.