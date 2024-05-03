В Украине изменятся ПДД с 4 мая: подробности | Life

В Украине с 4 мая вступают в силу измененные ПДД — они касаются знака учебной машины. Теперь знак имеет не букву У, а букву Н.

Измененные ПДД в Украине с 4 мая: подробности

Об обновлении заявили в СЦ МВД, и оно стало реальным благодаря постановлению Кабмина №1128, которое приняли еще 27 октября 2023 года. Согласно документу, изменения вступают в силу уже в субботу, 4 мая.

Речь идет о знаке для учебных авто, на которых будущие водители оттачивают свое мастерство вождения и сдают практику для получения водительских прав.

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Как и раньше, знак будет выглядеть в виде красного треугольника, но букву внутри него сменят с У (учбовий) на Н (навчальний).

— Термин Учбовий транспортний засіб меняется на Навчальний транспортний засіб, — отметили в сервисном центре. Соответственно маркировку Н должны иметь транспортные средства автошкол для проведения практической подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов, — отметили в СЦ МВД.

Напомним, что с 1 мая изменились правила езды за пределами населенных пунктов. Теперь нужно передвигаться с включенным ближним светом или ходовыми огнями круглый год. Ранее такое требование действовало с 1 октября по 1 мая. Это поможет снизить количество ДТП даже в освещенное время суток.