Украинцы начали активнее перерегистрировать транспорт через Дію — за апрель количество онлайн-обращений составило почти 23% от общего количества.

Сколько авто перерегистрировали через Дію в апреле

Так, по данным Института исследований авторынка, общее количество перерегистраций в апреле составило 128,3 тыс. договоров. Через Дію заказывали услугу 29,3 тыс. раз.

Примечательно, что с момента внедрения услуги в конце 2023 года в первые три месяца популярность онлайн-перерегистрации падала. Однако в апреле востребованность сервиса начала стремительно расти — с 10,6% до почти 23% от всего количества регистраций.

Сейчас смотрят

Чаще всего перерегистрировали легковые авто — 96,5%. Мотоциклам и мопедам практически не меняли регистрацию. Кстати, дарить авто в апреле также начали намного чаще — в апреле этой услугой воспользовались 5,2 тыс. раз.

Не исключено, что все дело в изменениях в законе о мобилизации.

Ранее Факты ICTV подробно расписали, сколько стоит перерегистрация авто в 2024 году. Средняя стоимость услуги для транспортного средства — чуть больше 1 тыс. грн. Для мотоциклов и мопедов услуга буде дешевле — около 800 грн.