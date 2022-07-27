В Украине подешевели подержанные автомобили. Как оказалось, с начала полномасштабного вторжения, покупательская способность украинцев не изменилась, а чаще всего продают транспорт до $10 тыс.

Об этом заявили эксперты из Института Исследования Авторынка.

Примечательно, что с февраля значительно сократилось количество продаж авто стоимость $1-2 тыс. — почти вдвое меньше. Это связано с увеличенным спросом на бюджетный транспорт в начале войны, а также нулевая растаможка, которая открыла двери к более интересным предложением за рубежом.

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Что касается средних цен на авто, она заметно снизилась — на $700. До войны отметка держалась на уровне $7 тыс., а сейчас — в районе $6,3 тыс.

Средняя стоимость авто на продажу в Украине ниже всего опустилась в конце апреля — до $5,1 тыс. На конце июля отметка держалась на уровне $6,5 тыс. — прямо перед отменой нулевой растаможки с 1 июля.

Что касается конкретных моделей, стоимость на популярные авто снизилась в среднем на 10-15%:

Эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на подержанные авто в Украине дальше. Очевидно, что на этом скажется курс доллара — внимание украинцев будет смещено на авто стоимостью $3-4 тыс. Не исключено, что пользоваться популярностью будут и автомобили ценой $1-2 тыс. — бюджетный транспорт необходим для мобильности в условиях войны.

По прогнозам, цены на легковики в ценовом сегменте более $7 тыс. не будут снижаться, а автомобили стоимостью более $10 тыс. будут только дорожать.

На рынке также появится огромное количество предложений с авто, которые потребляют огромное количество топлива. Все из-за цен на горючее, а также нежелание владельцев продавать по сниженной цене в кратчайшие сроки.

Желающим поехать в ЕС на авто придется платить за автострахование больше — с конца июля в Украине подорожала Зеленая карта, которая необходима для поездок по странам Европы. В среднем, стоимость услуги подорожала на 26,3%.