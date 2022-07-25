В Україні з 26 липня подорожчає Зелена картка: озвучено нові ціни на автострахування

З 26 липня в Україні подорожчає Зелена картка. Міжнародне страхування зросло у ціні через зміни офіційного курсу валют.

Про нові розцінки заявили у Моторному транспортному страховому бюро України. Так, ціни зросли на 26,3%.

Попередня зміна в ціні була 18 липня – тоді страхові сертифікати подешевшали на 4,4%.

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Зелена картка активно використовується водіями з 2009 року – вони діють по всій Європі, а також на території Молдови та Азербайджану. Остання країна почала приймати документ у 2016 році.

Якщо раніше Зелена картка в Україні на 15 днів для легковиків для поїздок Європою коштувала 723 грн, то зараз вартість піднялася до 913 грн. Аналогічно і для автобусів – з 2 715 до 3 429 грн. Водії вантажних авто також зіткнуться з подорожчанням – за аналогічний період доведеться заплатити 2 153 замість 1 705 грн.

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З 1 липня для українців подорожчало і автострахування для поїздок у межах країни. Це необхідно для фінансової допомоги тим водіям, які потрапили у ДТП та потребують ремонту транспорту. На тлі збільшення вартості компонентів НБУ довелося збільшити розміри виплат у разі дорожньої пригоди. Щоправда, за таку послугу водіям доведеться доплачувати в обов’язковому порядку.