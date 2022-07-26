Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Авто

Цены стабилизировались: сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине

26 июля 2022, 12:54
Валентина Чорна редактор ленты
Цены стабилизировались: сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине
Источник: Depositphotos

Во вторник, 26 июля, цены на топливо в Украине почти не изменились. Бензин категории А-95+ в среднем можно приобрести на АЗС по 51,61 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95 и А-92 составляет 50,58 грн/л и 49,91 грн/л соответственно.

За литр дизельного горючего 26 июля придется заплатить 55,37 грн. Цены на автогаз в Украине также остаются на том же уровне, что и днем раньше и в среднем по стране составляют 30,29 грн.

Сейчас смотрят

Стоимость топлива зависит и от АЗС, на которых можно заправить автомобиль. В частности, низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

  • Укрнефть, Авиас (50 грн/л);
  • Shell (50,99 грн/л);
  • OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).

Дизельное горючее на АЗС можно купить по цене 53-59 грн/л. А цены на автогаз на разных АЗС колеблются от 28.91 грн/л до 31/98 грн/л.

Читайте также:
Штраф за червоні поворотники в автоВ Украине с 26 июля подорожает Зеленая карта: озвучены новые цены на автострахование

Теги
АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь