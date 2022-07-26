Во вторник, 26 июля, цены на топливо в Украине почти не изменились. Бензин категории А-95+ в среднем можно приобрести на АЗС по 51,61 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95 и А-92 составляет 50,58 грн/л и 49,91 грн/л соответственно.

За литр дизельного горючего 26 июля придется заплатить 55,37 грн. Цены на автогаз в Украине также остаются на том же уровне, что и днем раньше и в среднем по стране составляют 30,29 грн.

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Стоимость топлива зависит и от АЗС, на которых можно заправить автомобиль. В частности, низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

Укрнефть, Авиас (50 грн/л);

Shell (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).

Дизельное горючее на АЗС можно купить по цене 53-59 грн/л. А цены на автогаз на разных АЗС колеблются от 28.91 грн/л до 31/98 грн/л.