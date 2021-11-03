С 3 ноября на дорогах Украины заработали еще 18 систем КАСКАД. Камеры для автофиксации появились в трех городах и одной области. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Херсон укомплектовали сразу четырьмя датчиками. Две из камер установили на ул. Нефтяников по адресам 4 и 13.

Еще один датчик разместили на ул. Перекопская, 163.

Последняя камера видеофиксации следит за порядком на дорогах Бериславского шоссе 46.

Одесса получила сразу 9 камер — Южная дорога получила системы КАСКАД по адресам 2 и 39.

Участки ул. Семена Палия 80 и 25-А теперь мониторятся датчиками.

На Николаевской дороге фиксируют нарушителей ПДД в обе стороны — по адресу 205 и 287.

Просп. Небесной Сотни 4 получил один датчик.

Еще одну камеру установили на просп. Шевченко 4-А, а последнюю — на просп. Добровольского 123-А.

Хмельницкий получил 3 датчика, которые установили на следующих участках:

Винницкое шоссе 8/1;

ул. Каменецская 132;

просп. Мира 65.

Последние две камеры автофиксации установили на скоростных дорогах Запорожской области: на участке 526 км трассы Н-08 и на 2 км автодороги Н-15 в сторону Донецка.

По словам Белошицкого, количество систем КАСКАД на дорогах Украины достигла 236 единиц.

Ознакомиться с расположением всех датчиков можно с помощью интерактивной карты Украины на сайте МВД.

С начала октября на дорогах также появились системы автоматического взвешивания транспорта на ходу. Новинка получила название WIM, и она будет помогать обнаруживать и штрафовать нарушителей законов. По словам начальника отдела интеллектуальных транспортных систем Укравтодора Андрея Вознюка, это поможет сэкономить миллиарды, которые тратились на ремонт дорог. О принципе работы новых систем можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.