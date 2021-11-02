С 1 октября фуры на территории Украины начали взвешивать в движении. Система WIM (Weight in motion) уже более 10 лет работает в Европе, и теперь будет помогать контролировать вес авто и в нашей стране.

Принцип работы достаточно прост – фура наезжает на датчик в участке дороги, над которым установлена ​​рампа с камерой фиксации. Если датчик обнаружил перегрузку, камера фиксирует номер транспорта и штрафует. На сегодня перегрузкой считается вес транспорта более 42 т.

По мнению чиновников Укравтодора, система поможет сохранить целостность дорожного покрытия — фуры с тяжелым грузом уничтожают дороги по всей Украине, а ремонт обходится в миллиарды.

Как это будет работать, и главное, сможет ли заменить обычных инспекторов на стационарных постах взвешивания, рассказал начальник отдела интеллектуальных транспортных систем Укравтодора Андрей Вознюк.

Принцип работы WIM в Украине

— Весы вмонтированы в дорожное покрытие. Взвешивание происходит как минимум в трех точках – для точности измерения. Средняя погрешность – 5-8%. Такая система отвечает требованиям международных нормативных документов. Над весами установлены сканеры, которые измеряют габариты транспортных средств, — поделился информацией Вознюк.

Данные обрабатываются компьютером, а камеры распознают номерные знаки. Затем в пакет собранных данных добавляются фото и отправляются в Укртрансбезопасность.

Объехать полосу по обочине также не лучший вариант. Если водитель захочет обойти взвешивание, это будет расцениваться как уклон от процедуры. За это предусмотрен максимальный штраф в 51 тыс. грн.

Количество нарушителей и уничтожение сельских дорог

По данным Андрея, сейчас таких датчиков на территории Украины работает около 50. До конца года систем автоматического взвешивания будет около 100 – пока они находятся на разных стадиях установки.

Вознюк также рассказал, какие данные уже получила служба за октябрь.

— На сегодня уже зафиксировано 24 тыс. проездов. Данные транслируются для Укравтодора, а центр Укртрансбезопасности получает свидетельства только о правонарушениях. Среди этих данных около 6% нарушителей, но подобные фиксации еще будут перебираться. Возможно, у кого-то есть перегрузка на 1 кг — такие ситуации нужно рассматривать отдельно, — рассказал эксперт.

Главная цель Укравтодора — обслуживать площадки с датчиками и собирать данные.

По прогнозам Андрея, правонарушителей в этом сезоне будет не так много – сбор и транспортировка урожая этой осенью уже закончились. Но при тестовом запуске перегруженного транспорта было много.

– Во время запуска WIM нарушителей было около 30%. Следует заметить, что пилотный проект касался только автомобилей вокруг Киева. Когда система была введена по всей Украине, количество сверхтяжелого транспорта достигало 15%, — поделился статистикой Вознюк.

Эксперт рассказал, что полноценный запуск WIM начался 1 октября, и к началу месяца процент правонарушителей упал до 3%.

Хотя и избежать автоматического взвешивания также возможно – дорожная инфраструктура в Украине достаточно неплохо развита, и далеко не на всех дорогах работают датчики. Но объезжать по селам противозаконно — местные дороги не рассчитаны на нагрузку более 24 т. Вес фуры просто уничтожит такое асфальтное покрытие.

По данным Укравтодора, в период с 24 сентября по 1 октября такими лазейками воспользовались единицы.

Эффективность системы и экономия для страны

Андрей также рассказал, почему выбрали эту систему, и чем она лучше стационарных постов УТБ.

— WIM-система очень эффективна, а главное – бесстрастная. С ней невозможно договориться или обмануть. Она работает круглосуточно, поэтому проскочить не удастся, – предупредил эксперт.

У системы есть своя защита, на случай отключения энергоснабжения. WIM может некоторое время работать автономно и фиксировать правонарушителей.

Если сравнивать с постами УТБ, то инспектор физически не может остановить весь поток транспортных средств.

По мнению Андрея, такая система поможет сберечь десятки миллиардов гривен бюджета страны.

И хотя комплексы расположены неравномерно на дорогах Украины, эксперты анализировали погрузку трафика отдельных дорог, которые разрушались под тяжестью грузовиков. Теперь на этих участках будут работать датчики WIM.

Объехать такие участки не так просто – для этого нужно проехать дополнительно 100 или 200 км, а это уже логистические потери для перевозчика.

Поэтому Андрей уверяет — проще будет соблюдать правила, чем нарушать их.