З 3 листопада на дорогах України запрацювало ще 18 систем КАСКАД. Камери для автофіксації з’явилися у трьох містах та одній області. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Херсон укомплектували одразу чотирма датчиками. Дві камери встановили на вул. Нафтовиків за адресами 4 та 13.

Ще один датчик розмістили на вул. Перекопська, 163.

Остання камера відеофіксації слідкує за порядком на дорогах Бериславського шосе 46.

Одеса отримала одразу 9 камер — Південна дорога отримала системи КАСКАД за адресами 2 та 39.

Ділянки вул. Семена Палія 80 і 25-А тепер моніториться датчиками.

На Миколаївській дорозі фіксують порушників правил дорожнього руху в обидві сторони – за адресою 205 та 287.

Просп. Небесної Сотні 4 отримав один датчик.

Ще одну камеру встановили на просп. Шевченка 4-А, а останню – на просп. Добровольського 123-А.

Хмельницький отримав 3 датчики, які встановили на наступних ділянках:

Вінницьке шосе 8/1;

вул. Кам’янецька 132;

просп. Миру 65.

Останні дві камери автофіксації встановили на швидкісних дорогах Запорізької області: на ділянці 526 км траси Н-08 та на 2 км автодороги Н-15 у бік Донецька.

За словами Білошицького, кількість систем КАСКАД на дорогах України сягнула 236 одиниць.

Ознайомитися з розташуванням усіх датчиків можна за допомогою інтерактивної карти України на сайті МВС.

З початку жовтня на дорогах з’явилися системи автоматичного зважування транспорту на ходу. Новинка отримала назву WIM, і вона допомагатиме виявляти та штрафувати порушників законів. За словами начальника відділу інтелектуальних транспортних систем Укравтодору Андрія Вознюка, це допоможе заощадити мільярди, які витрачалися на ремонт доріг. Про принцип роботи нових систем можна дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.