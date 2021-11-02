В октябре на украинские номера зарегистрировали почти 8 тыс. новых авто. Эксперты отметили, что в сравнении с прошлогодней срединой осени объем импорта снизился на 6%.

По данным Укравтопрома, уменьшение количество новых авто связано с глобальным дефицитом микросхем и других компонентов, с которым производители транспорта борются еще с конца 2020 года.

Чаще всего в октябре покупали японские Toyota — 1 244 авто. Второе место за доступными французами Renault — 926 авто. Тройку лидеров замыкают надежные корейские модели бренда Kia — 668 авто. У этих производителей заметно снизились показатели продаж, если сравнивать с 2020 годом.

На четвертом месте китайские Chery — 488 авто, а на пятом — японские Mitsubishi с 464 авто. На шестом месте Hyundai с 374 проданных авто, а на седьмом — Nissan с 355 продажами.

Восьмое место за Suzuki — 354 авто, на девятом Skoda — 335 авто, а на последнем — люксовые Mercedes-Benz — авто этой компании купили 278 водителей.

Самой популярной моделью на рынке Украины в октябре оказалась Kia Sportage. Таких компактных кроссоверов зарегистрировало 463 украинцев.

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Иногда купить автомобиль бывает проще чем найти для него парковку. В конце октября заместитель главы КГГА Константин Усов заявил, что теперь паркоместа возле бизнес-центров, ресторанов и магазинов выставят на аукцион. Правда, в ограниченном количестве.