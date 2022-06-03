В Україні знову запрацювали сервіси для перевірки штрафів за порушення правил дорожнього руху. Перевірити наявність постанов можна вже з 1 червня.

Тепер програми знову самостійно перевіряють наявність порушень, які було знято за допомогою камер автофіксації.

Крім мобільних сервісів, також запрацювала система і на порталі МВС – щоб перевірити наявність правопорушень, водію необхідно ввести номер транспортного засобу та інформацію одного з документів – це може бути паспорт, права, свідоцтво про реєстрацію транспорту, номер постанови.

Зараз дивляться

Раніше заступник керівника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що постанови надходитимуть водіям-порушникам протягом двох місяців. Незабаром швидкість обробки даних знову підвищуватимуть.

З 16 травня в Україні активно фіксують порушення з боку водіїв – у середині місяця відновили роботу камер, які цілодобово моніторять ситуацію на дорозі. Усього фіксує порушників 128 датчиків, і вони розташовані на дорогах тих регіонів, де не ведуться бойові дії – у Київській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Полтавській та Рівненській областях.

До кінця лютого працювало 270 камер, але вмикати все зараз небезпечно. Сама система захисту та передачі даних про правопорушників дуже надійна – у хакерів мало шансів отримати доступ до цієї інформації.