Штрафы за нарушения ПДД в Украине могут поступать водителям в течении двух месяцев. Это значит, что водитель может длительное время не знать о правонарушении на дороге.

Об этом заявил заместитель руководителя департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

— Постановление может быть вынесено в течении двух месяцев. Сейчас нужно будет набирать обороты, в том числе по обработке данных. Уже с сегодняшнего дня будет поступать информация о правонарушениях, — добавил Белошицкий.

Фиксировать нарушения ПДД смогут с помощью специальных камер — с 16 мая будет работают 128 датчика на дорогах Украины. До начала полномасштабного вторжения России, таких систем по всей стране было 270 единиц.

Также Алексей заявил, что вся система безопасная с точки зрения конфиденциальности — хакеры не смогут ее заполучить. Он отметил, что все данные о правонарушителях и другая информация имеет один из самых высоких уровней защиты в нашем государстве. Однако систему не запускают в тех областях, где ведутся боевые действия.

По статистике заместителя руководителя департамента патрульной полиции, с начала войны, в Украине сократилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими — на 56% и на 20% соответственно за аналогичный период прошлого года. Правда, это связано с боевыми действиями, и статистика довольно суховатая.