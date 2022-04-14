В сервисных центрах возобновили сдачу практического экзамена на категорию B. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с военными администрациями, которые согласовали все маршруты для проведения экзамена.

Заместитель министра МВД Богдан Драпятый напомнил об изменениях в процессе получения водительского удостоверения. Так, в один этап на дорогах общего пользования будет проходить сдача экзамена для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.

Желающие получить категории A1, A и B1 будут сдавать практику на автоплощадке.

Чтобы записаться на сдачу, необходимо самостоятельно обратиться к выбранному сервисному центру МВД — список можно найти на информационном портале.

Для украинцев в Польше также подготовили изменения — им больше не нужно обменивать водительское удостоверение до конца 2022 года.

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На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля, изменения коснулись не только процесса получения водительских прав, но и покупок авто. С начала апреля для украинцев отменили плату за растаможку транспорта. Это значит, что каждый желающий может существенно сэкономить во время ввоза авто.