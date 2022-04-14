У сервісних центрах відновили складання практичного іспиту на категорію B. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Це стало можливим завдяки співпраці з військовими адміністраціями, які узгодили всі маршрути для проведення іспиту.

Заступник міністра МВС Богдан Драп’ятий нагадав про зміни у процесі отримання посвідчення водія. Так, в один етап на дорогах загального користування проходитиме складання іспиту для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.

Охочі отримати категорії A1, A і B1 будуть складати практику на автомайданчику.

Щоб записатися на здачу, необхідно самостійно звернутися до обраного сервісного центру МВС – список можна знайти на інформаційному порталі.

Для українців у Польщі також підготували зміни – їм більше не потрібно обмінювати посвідчення водія до кінця 2022 року.

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На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого, зміни торкнулися не лише процесу отримання прав водія, а й покупок авто. З початку квітня для українців скасували плату за розмитнення транспорту. Це означає, що кожен охочий може суттєво заощадити під час ввезення авто.