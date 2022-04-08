Теперь украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года, даже если срок действия документа истек.

Соответствующие изменения установлены согласно документу, который регулирует особенности функционирования транспортной отрасли, в связи с военными действиями в Украине (Dz.U. 2022 poz. 684).

Эта норма касается всех украинских беженцев в Польше независимо от того, какую именно границу они пересекли.

Следует отметить, что ранее иностранные водительские удостоверения теряли силу в Польше после 183 дней с момента получения водителем права на постоянное или временное проживание в стране.

То есть после пребывания в стране более полугода владелец должен был обменять водительское удостоверение, но теперь эта норма отменяется.

Фактически права украинских водителей к концу 2022 года приравняли к польским правам. Если эту норму не изменят, то в 2023 году украинцы тоже будут ею пользоваться.