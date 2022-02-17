В 2021 году украинцы купили более 600 тыс. подержанных авто и 107 тыс. новых за рубежом. На транспорт своей мечты наши водители потратили 122 млрд грн.

Эксперты из Института исследований авторынка выяснили, что новые автомобили чаще ввозили в Украину в марте — 11,3 тыс. легковушек, а пик подержанного транспорта пришелся на октябрь — 62,4 тыс. авто.

Правда, и хотя количество новых авто в этой статистике почти в 6 раз меньше чем транспорта с пробегом, украинцы потратили на обе категории машин практически одинаково — 58,1 млрд грн на новые и 60,9 млрд на подержанные.

Больше всего на владельцах новеньких авто заработала Турция — 8 млн грн. Польша оказалась только на втором месте с показателем в 7 млн грн. Замыкает тройку лидеров — Венгия с 5,2 млн грн.

Вторичный рынок авто также привлекал украинцев — больше всего покупали у водителей США — на их авто с пробегом потратили 32 млрд грн. С огромным отставанием от лидера расположилась Польша — 7,4 млрд грн. В тройку ожидаемо попала и Германия — 5 млрд грн.

Также эксперты выяснили, какие модели покупали чаще всего. Так, особой популярностью пользовались Volkswagen Passat, Golf, Jetta, Ford Fusion и Skoda Octavia.