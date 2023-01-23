В Украине хотят начать штрафовать за езду на летней резине зимой. Законопроект уже внесли в парламент, и сейчас он только на рассмотрении.

Так, речь идет о документе №8369, в котором предлагается штрафовать за использование летней резины в период с 1 ноября по 31 марта на легковом авто массой до 3,5 т. В эти 5 месяцев можно будет пользоваться только зимней или всесезонной резиной, причем на всех четырех колесах. Что касается транспорта весом более 3,5 т — только зимние покрышки.

Если эти изменения в законе будут приняты, то нарушителям грозит штраф в размере 340 грн. Примечательно, что пока контроля резины для водителей государством не предусмотрено — ответственность лежит на совести водителей. Ежегодно, количество ДТП по Украине растет в период смены сезона — поздней осенью и ранней весной, когда резкие скачки температуры делают дорожное покрытие и погодные условия неблагоприятными. Многие водители оттягивают “переобувание” до последнего.

Сейчас смотрят И пока подобные законопроекты только хотят ввести, для водителей уже сделали другие изменения. Так, в Украине изменили процесс проверки водителя на алкоголь. Теперь это делается правоохранительными органами только при наличии видеосъемки или присутствия двух свидетелей. Читайте также: Чтобы не купить ведро на колесах: как проверить авто по VIN-коду

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