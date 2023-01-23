В Україні хочуть розпочати штрафувати за їзду на літній гумі взимку. Законопроект уже внесли до парламенту, і зараз він лише на розгляді.

Так, йдеться про документ №8369, в якому пропонується штрафувати за використання літньої гуми в період з 1 листопада по 31 березня на легковому авто масою до 3,5 т. У ці 5 місяців буде дозволено користуватися лише зимовою або всесезонною гумою, причому на всіх чотирьох колесах. Щодо транспорту вагою понад 3,5 т. – лише зимові покришки.

Якщо ці зміни до закону запровадять, то порушникам загрожує штраф у розмірі 340 грн. Примітно, що поки контролю гуми для водіїв державою не передбачено – відповідальність лежить на совісті водіїв. Щорічно, кількість ДТП по Україні зростає в період зміни сезону – пізньої осені та ранньої весни, коли різкі стрибки температури роблять дорожнє покриття та погодні умови несприятливими. Багато водіїв відтягують “перевзування” до останнього.

Зараз дивляться

І поки що подібні законопроєкти тільки хочуть запровадити, для водіїв вже зробили інші зміни. Так, в Україні змінили процес перевірки водія на алкоголь. Тепер це робиться правоохоронними органами лише за наявності відеознімання чи присутності двох свідків.