В Україні внесли зміни до перевірки водія транспорту на алкогольне чи інше сп’яніння. Тепер вона обов’язково має відбуватися з відеофіксацією або у присутності двох свідків.

Це рішення було встановлено Кабміном, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються перевірки не лише на алкогольне сп’яніння, а й на наркотичне та інші види, а також вплив окремих лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції.

Зараз дивляться

Так, тепер процес має бути зафіксований за допомогою камери. Якщо це неможливо – тоді огляд проводиться у присутності двох свідків. У разі адміністративного порушення відеозапис додається до протоколу.

Нагадаємо, що водієві дозволено мати до 0,2 проміле в крові під час водіння. Все, що вище за норму – порушення. Цей показник відповідає майже нульовому вмісту спирту в організмі.

Також не варто забувати й про розміри штрафів – з весни 2021 року їх помітно підвищили, і можна залишитися без прав або авто.

Якщо вперше спіймають п’яним – штраф 17 тис. грн та позбавлення прав на 1 рік. Якщо вдруге – штраф 34 тис. та позбавлення прав на 3 роки.

Якщо двічі порушити за рік, то доведеться попрощатися з авто, посидіти за ґратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тис. грн. На додаток до цього кермувати не можна буде цілих 10 років.