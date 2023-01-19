Нужно проверить историю автомобиля, однако не знаете, как это сделать? Узнать всю информацию о транспортном средстве можно при помощи VIN-кода машины. Это надежный способ достучаться до правды о транспорте, которую вам не расскажет продавец.

ПоVIN-коду также можно определить историю эксплуатации транспорта. Продавец не сможет соврать, если получить доступ к ценной информации самостоятельно.

Факты ICTV подготовили подробную инструкцию, как проверить авто по VIN-коду в Украине.

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Что такое VIN-код и зачем его проверять? Что такое VIN-код? Эта аббревиатура расшифровывается как Vehicle identification number, в буквальном переводе это означает идентификационный номер транспортного средства. Он уникальный для каждого транспорта. VIN-код - можно сравнить с отпечатком пальцев для людей. Из открытых источников можно узнать, состоит ли автомобиль в угоне, числится ли в залогах, утилизирован ли он, или, может быть, на транспортное средство наложены какие-то ограничения от органов власти? Чаще всего кодом интересуются покупатели авто, хоть и продавцы его зачастую скрывают. Однако, существует несколько способов идентифицировать авто.

Шаг 1. Зайти на сайт Главного сервисного центра МВД Украины Чтобы проверить авто по VIN-коду, нужно зайти на сайт Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а именно - Электронный кабинет водителя. Сервис предоставляет информацию о транспортных средствах. Также сайт предоставляет возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД в дистанционном формате. Процесс проверки на сайте бесплатный - водитель может узнать год выпуска автомобиля, модель, дату, тип и место последней операции с транспортным средством (ТС). Среди дополнительной информации - тип горючего, количество сидячих мест (включая водителя), вес машины с нагрузкой и без нее, а также другую информацию. Правда, за историю владельцев придется доплатить. Важно отметить, что сервис предоставляет открытые данные - без нарушений конфиденциальности.

Шаг 2. Войти в учетную запись онлайн-сервиса Электронный кабинет водителя Чтобы проверить авто по VIN-коду, нужно зарегистрироваться на сайте, а также создать или войти в личный кабинет можно несколькими способами, в том числе через банк и электронную подпись.

Дальше нужно выполнить требования системы и ввести необходимые для авторизации данные.

Шаг 3. Ввести VIN-код автомобиля После успешного входа в Электронный кабинет водителя откроется окно с услугами сервиса. Нужно кликнуть по верхней справа - Перевірка ТЗ. После этого онлайн-сервис предлагает ввести непосредственно VIN-код автомобиля. Если вы не знаете, где его найти, то на сервисе есть подробная инструкция.