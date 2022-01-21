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Авто

В Украине автомобили должников будут регистрировать по новым правилам

21 января 2022, 13:41
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
авто, евакуація
Источник: Depositphotos

Автомобили должников и транспорт под залогом теперь можно будет перерегистрировать без согласия бывшего владельца. Такие изменения внес Кабинет Министров Украины в порядок перерегистрации транспортного средства.

Так, теперь без согласия владельца авто можно будет вносить изменения в документы в двух случаях — если транспорт приобрели в электронном аукционе, или если автомобиль конфисковала исполнительная служба для перепродажи. Это заметно упростит процесс перерегистрации авто — в некоторых случаях процесс мог заметно затянуться. Изменения коснутся как новых владельцев транспорта, так и кредиторов — все смогут беспрепятственно продавать и регистрировать авто.

Кабмин также создал перечень дополнительных исключений, которые разрешают сменить владельца без согласия предыдущего:

  • если перерегистрация не связана с отчуждением;
  • транспорт приобрели на аукционе по продаже конфискованных машин;
  • транспорт получил в качестве погашения долга;
  • транспорт получили бесплатно в пределах распоряжения конфискованным имуществом.

Также в планах государства — упростить покупку новых электрокаров по лизингу. Так, в Украине хотят компенсировать проценты, если будет осуществляться покупка нового экологически чистого авто. Изменения планируют ввести уже во втором квартале 2022 года — по словам заместитель главы Офиса президента Украины, это позволит стимулировать водителей покупать электрокары.

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Источник
Кабмин
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