Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов EuroNCAP назвал 5 самых безопасных автомобилей 2021 года. В списке числятся даже электрокары.

Эксперты оценивали транспорт по нескольким критериям:

Защита взрослых;

Защита детей;

Безопасность для пешеходов;

Устройства безопасности.

Так, лучшим электрокаром признали новенький Mercedes-Benz EQS в категории авто бизнес-класса. Ему удалось превзойти даже электрокар от Volvo — Polestar 2.

Популярный сегмент больших кроссоверов также нашел своего фаворита — чешский Skoda Enyaq имеет прекрасную защиту детей и взрослых.

Японский автомобиль Nissan Qashqai победил в категории компактных кроссоверов. Правда, он не очень безопасен для пешеходов — инженерам есть над чем поработать.

Компактный семейный автомобиль Skoda Fabia понравился комитету, но у транспорта есть существенные недостатки. Автомобиль не очень безопасен для пешеходов, а над электронными помощниками нужно поработать.

Неожиданно лидером в категории маленьких семейных авто оказался Toyota Yaris Cross — его оценки достаточно усредненные по всем параметрам. Отличный автомобиль как для поездки по городу, так и для выезда на природу.

Сейчас рынок авто в Европе продолжает ослабевать — в 2021 году количество проданного транспорта снизилось на 2,4%. Впрочем, в прошлом году пользовались популярностью автомобили Volkswagen, Toyota, Hyundai и Kia. Неудачным 2021 год оказался для Alfa Romeo, Ford и Mitsubishi — их позиции на рынке резко снизились.