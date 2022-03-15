В Украине возобновили работу сервисные центры МВД. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.

Так, теперь в СЦ МВД водители смогут заменить права, если их срок действия закончился.

— Также будут приниматься экзамены на вождение категории С (на право управлять грузовым транспортом) для того, чтоб помочь фронту водителями, — заявил министр.

Монастырский добавил, что СЦ последние недели работали над возобновлением процесса предоставления услуг украинцам. Все это происходит на фоне ежедневных кибератак на госсайты и админцентры.

— График работы будет примерно с 09.00 до 18.00. Он может быть продлен в зависимости от комендантского часа. Всю актуальную информацию мы будем размещать на нашей официальной Facebook-странице, — сообщается в СЦ МВД.

Правда, справки о несудимости выдавать возможности нет. Но со временем планируется возобновление услуг по регистрации и перерегистрации авто.

В последнее время в Киеве увеличилось количество ДТП, в том числе и с тяжелыми последствиями. В КМДА призвали столичных водителей придерживаться ПДД, скоростного режима и уважать друг друга на дороге.