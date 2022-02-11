Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире. Так, за 2021 год во всем мире купили почти миллион авто этой модели — 985 тыс. легковушек.

Агентство JATO Dynamics составило рейтинг самых популярных автомобилей 2021 года, а также назвало бестселлеры по регионам.

Успех Corolla можно объяснить огромным количеством модификаций и относительной доступностью. Больше всего автомобиль ценится в Китае — 322 тыс. авто, в США — 249 тыс. авто, и в Европе — 191 тыс. авто.

На втором месте кроссовер Toyota RAV4 с 965 тыс. проданных авто. Замыкает тройку лидеров, хоть и с отставанием, Honda CV-R — 713 тыс. авто.

Четвертое место за старшим братом Corolla — Toyota Camry купили в 2021 году 617 тыс. раз.

На пятом месте расположился электрокар Илона Маска — Tesla Model 3 купили 592 тыс. раз.

Шестое место за Honda Civic — 569 тыс. автомобилей.

На седьмом месте расположился любимый пикап американцев — Ford F-150 с 541 тыс. авто.

Восьмое место за компактным и городским Toyota Yaris — 515 тыс. авто.

Девятое за Nissan Sylphy 498 тыс. авто, и последнее за авто с необычным дизайном — Wuling Mini EV — 469 тыс.

Примечательно, что именно пикап Ford F-150 вот уже 40 лет подряд считается самым популярным автомобилем в США. В Европе дают предпочтение Volkswagen Golf, хоть он и не попал в топ. Любимцем в Японии признали

Самым продаваемым автомобилем на рынке Японии в прошлом году стал компактный Honda N-Box.