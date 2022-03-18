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Как перевезти авто на поезде во Львов и сколько это стоит

18 марта 2022, 13:27
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Как перевезти авто на поезде во Львов и сколько это стоит

Удобно и безопасно доставить автомобиль в специально назначенном вагоне поезда возможно, поскольку автомобилевозы Укрзализныци работают полным ходом.

Вагоны курсируют из Киева, Харькова и Днепра. Конечная точка – Львов.

Автомобилевозы доступны к заказу ежедневно. В один такой вагон вмещается восемь автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале Укрзализныци.

Стоимость перевозки автомобиля будет составлять 1 200 — 1 700 грн за тонну веса.

Оформить заказ можно в кассе вокзалов. Харьковчане могут это сделать во Львове. При получении авто нужно только показать соответствующую квитанцию.

За дополнительными вопросами можно обратиться на круглосуточную горячую линию по номеру – 0 800 503 111.

Ранее мы писали, что Укрзализныця национализирует российские вагоны в Украине. Сейчас в нашей стране около 15 тыс. российских вагонов, которые принадлежат 250 компаниям.

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