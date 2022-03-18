Удобно и безопасно доставить автомобиль в специально назначенном вагоне поезда возможно, поскольку автомобилевозы Укрзализныци работают полным ходом.
Вагоны курсируют из Киева, Харькова и Днепра. Конечная точка – Львов.
Автомобилевозы доступны к заказу ежедневно. В один такой вагон вмещается восемь автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале Укрзализныци.
Стоимость перевозки автомобиля будет составлять 1 200 — 1 700 грн за тонну веса.
Оформить заказ можно в кассе вокзалов. Харьковчане могут это сделать во Львове. При получении авто нужно только показать соответствующую квитанцию.
За дополнительными вопросами можно обратиться на круглосуточную горячую линию по номеру – 0 800 503 111.
Ранее мы писали, что Укрзализныця национализирует российские вагоны в Украине. Сейчас в нашей стране около 15 тыс. российских вагонов, которые принадлежат 250 компаниям.