BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов из-за войны в Украине

Крупные автомобильные корпорации BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов по всей Европе. Причина такого решения — нехватка компонентов, которые ранее поставлялись с Украины.

Речь идет о кабельных жгутах — огромная доля этих компонентов автомобильная индустрия Запада получала с Украины. Известно, что такие детали изготавливаются на заказ, и без них укомплектовать автомобиль полностью невозможно.

— BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе из-за агрессии России. Из-за этого в Украине закрылись электромонтажные заводы, — заявители представители компаний.

Так, теперь Volkswagen приостановил работу сразу двух фабрик в Европе. Это решение также повлияло на предприятие Porsche в Лейпциге. Там сборку авто остановили до конца следующей недели. Аналогичная ситуация и на нескольких других заводах самого Volkswagen.

Известно, что компании сейчас ищут альтернативу компонентам, которые раньше закупались в Украине. Один из вариантов — смена оборудования.

Напомним, что в Украине возобновили работу сервисные центры МВД. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона. Водители смогут заменить права, а также есть возможность сдать экзамен на вождение категории С — грузовым транспортом.