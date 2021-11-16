С начала 2021 года на территории Украины было зарегистрировано 411,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Количество такого транспорта на украинских номерах существенно отличается по регионам.

К примеру, именно во Львовской области больше всех подержанных авто зарегистрировали в этом году – 36,8 тыс. шт. Жителей Западной части Украины подкупила доступность немецкого Volkswagen Golf — их зарегистрировали 2 475 водителей.

Киев не сильно отстал от лидера — столица расположилась на втором месте с показателем в 34,9 тыс. б/у машин. Здесь огромной популярностью в 2021 году пользовался корейский переднеприводный седан Hyundai Sonata – 1848 авто. Такой транспорт активно используется в качестве такси благодаря своей надежности и экономичности.

Замыкает тройку лидеров Днепропетровская область, где было зарегистрировано 25,6 тыс. растаможенных авто с пробегом. В это области огромной популярностью пользуется французский семейный автомобиль Renault Megane – 1 572 единиц. Он достаточно бюджетный, а низкая стоимость ремонта позволяет сэкономить на обслуживании транспорта.

На четвертом месте — Киевская область с показателем в 25 тыс. растаможенных подержаных авто. В этом районе немецкое качество Volkswagen Passat подкупило 1,5 тыс. украинцев.

На последнем месте рейтинга расположилась Одесская область с отметкой в 23,3 тыс. авто с пробегом. Лидером по регистрации оказался корейский Hyundai Sonata — 1 114 таких авто теперь катается на украинских номерах.

Уже с 11 ноября в Украине закончилась льготная растаможка автомобилей на еврономерах. Теперь на таких авто передвигаться запрещено — правоохранительные органы могут выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн, а таможенная служба будет добиваться выплаты 170 тыс. грн.