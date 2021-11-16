З початку 2021 року на території України було зареєстровано 411,7 тис. легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону. Кількість такого транспорту на українських номерах суттєво відрізняється по регіонах.

Наприклад, саме у Львівській області найбільше вживаних авто зареєстрували цього року – 36,8 тис. шт. Жителів Західної частини України підкупила доступність німецького Volkswagen Golf – їх зареєстрували 2 475 водіїв.

Київ не сильно відстав від лідера — столиця розташувалася на другому місці з показником 34,9 тис. вживаних машин. Тут величезною популярністю у 2021 користувався корейський передньопривідний седан Hyundai Sonata – 1 848 авто. Такий транспорт активно використовується як таксі завдяки своїй надійності та економічності.

Замикає трійку лідерів Дніпропетровська область, де було зареєстровано 25,6 тис. розмитнених авто з пробігом. У цій області величезною популярністю користується французький сімейний автомобіль Renault Megane – 1 572 одиниць. Він досить бюджетний, а низька вартість ремонту дозволяє заощадити на обслуговуванні транспорту.

На четвертому місці — Київська область з показником 25 тис. розмитнених авто. У цьому районі німецька якість Volkswagen Passat підкупила 1,5 тис. українців.

На останньому місці рейтингу розташувалася Одеська область з позначкою у 23,3 тис. авто з пробігом. Лідером з реєстрації виявився корейський Hyundai Sonata – 1 114 таких авто тепер катається на українських номерах.

Вже з 11 листопада в Україні закінчилося пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах. Тепер на таких авто пересуватися заборонено – правоохоронні органи можуть виписати штраф у розмірі 8,5 тис. грн, а митна служба добиватиметься виплати 170 тис. грн.