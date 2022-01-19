В США впервые будут судить владельца Tesla, устроившего смертельное ДТП с включенным автопилотом. Сейчас на мужчине два обвинения, и совсем скоро станут известны итоги расследования.

Инцидент произошел еще в 2017 году — тогда водитель Tesla проехал на красный и врезался в другой автомобиль — Honda Civic, погибло 2 человека. Владельцы авто подали в суд на водителя электрокара — его отпустили под залог, пока дело находится на рассмотрении.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) подтвердила, что во время ДТП автопилот в авто был включен, и совсем скоро станут известны результаты расследования.

— На сегодня ни одно из транспортных средств не имеет права полностью управлять движением. Водитель всегда должен контролировать ситуацию на дороге и брать на себя управление. Он также несет ответственность за последствия вождения автопилота, — сообщает NHTSA.

Сейчас органы США активно занимаются расследованием аналогичных инцидентов, в которых замешаны автопилоты в электрокарах. Некоторые владельцы Tesla даже подавали на компанию в суд за ненадежность системы. Однако даже при использовании автопилота, водитель обязан взять на себя управление в любой момент.

Сейчас компания Маска активно развивает автоматическую систему управления — чтобы заинтересовать покупателей, пришлось даже отложить производство пикапа Cybertruck на 2023 год. У Tesla сообщили, что хотят обновить характеристики будущего авто.