У США вперше судитимуть власника Tesla, який влаштував смертельну ДТП з увімкненим автопілотом. Зараз на чоловікові два звинувачення, і незабаром стануть відомі підсумки розслідування.

Інцидент стався ще у 2017 році — тоді водій Tesla проїхав на червоний і врізався в інший автомобіль – Honda Civic, загинуло 2 людей. Власники авто подали до суду на водія електрокара – його відпустили під заставу, поки справа перебуває на розгляді.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) підтвердила, що під час ДТП автопілот в авто був включений, і незабаром стануть відомі результати розслідування.

– На сьогодні жоден із транспортних засобів не має права повністю керувати рухом. Водій завжди повинен контролювати ситуацію на дорозі та брати на себе керування. Він також несе відповідальність за наслідки керування автопілотом, – повідомляє NHTSA.

Наразі органи США активно займаються розслідуванням аналогічних інцидентів, у яких замішані автопілоти в електрокарах. Деякі власники Tesla навіть подавали до суду за ненадійність системи. Однак навіть при використанні автопілота водій зобов’язаний взяти на себе керування будь-якої миті.

Зараз компанія Маска активно розвиває автоматичну систему управління – щоб зацікавити покупців, довелося навіть відкласти виробництво пікапа Cybertruck на 2023 рік. Tesla повідомили, що хочуть оновити характеристики майбутнього авто.