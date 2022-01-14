Компания Tesla перенесла производство долгожданного пикапа Cybertruck на начало 2023 года. Так, корпорация Илона Маска хочет изменить характеристики электрокара до начала сборки.

На такое решение компания пошла из-за конкурентов. В Tesla хотят, чтобы их пикап выглядел более привлекательным на фоне аналогов других компаний. Правда, в следующем году производство начнется с некоторыми ограничениями — автомобилей точно не хватит на всех желающих.

К тому же, конкуренты уже готовы представить свои электрические пикапы — Ford, Chevrolet, Lordstown и Rivian. Все автомобили имеют свои уникальные фишки, и Tesla нужно предложить покупателям свою особенность.

Напомним, что автомобиль презентовали еще в 2019 году — он выглядел футуристично, а его мощность и запас хода в 800 км заставили фанатов сделать огромное количество предзаказов.

Производство переносили несколько раз — с 2021 года на начало 2022. Уже в ноябре этого года компания без предупреждения спрятала информацию о начале сборки пикапа, а затем и цены на различные комплектации.

Tesla умеет продавать автомобили, которые существуют только на бумаге — количество предварительных покупок Cybertruck достигло отметки в 1,2 млн раз. Чтобы забронировать пикап, нужно отправить предоплату в размере $100. Если все автомобили купят — компания Маска заработает больше $80 млрд.