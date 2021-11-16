Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал об уровне безопасности на дорогах Украины. Он назвал количество ДТП за 2021 год, а также поделился подробностями о главных причинах возникновения дорожно-транспортных происшествий.

По данным полиции, в 2021 году в Украине было зарегистрировано более 154 тыс. ДТП. Из них более 20 тыс. с пострадавшими или погибшими. Так, по статистике на ноябрь, в этом году на дорогах Украины пострадало 24 905 человек, а погибло — 2 592 человека.

Также Алексей отметил и позитивные изменения, если сравнивать с ситуацией в 2020 году.

— Количество погибших на дорогах уменьшилось на 10%, если сравнивать с прошлым годом. Я надеюсь, что такая позитивная динамика будет держаться до конца года, — заявил Белошицкий.

Алексей более подробно рассказал о самых частых причинах ДТП. К примеру, более 40% аварий случается из-за превышения скорости. На втором месте — нарушения правил маневрирования. Многие украинцы также пренебрегают правилами пересечения перекрестков — ДТП по этой причине на третьем месте по популярности.

Пешеходы также страдают от тех, кто игнорирует правила ПДД — неправильное пересечение переходов на четвертом месте. Многие водители переоценивают возможности своего авто — тормозной путь очень зависит от реакции водителя и погодных условий. Несоблюдение дистанций между транспортными средствами замыкает рейтинг на пятом месте.

Ранее Белошицкий уже рассказал о новых возможностях камер автофиксации нарушений ПДД — уже с 2022 года они начнут фиксировать проезд на красный и езду по встречной полосе. В 2021 году, количество ДТП с травмированными и погибшими вблизи таких датчиков снизилось на 65% — водители банально снижают скорость и концентрируют свое внимание на дороге.