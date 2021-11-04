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У нарушителей ПДД начнут конфисковывать авто: кто может остаться без машины

4 ноября 2021, 12:59 Микола Олефіренко
Авто
Источник: Depositphotos

В украинских водителей начнут конфисковать автомобили за систематические нарушения скоростного режима и неуплату штрафов. Заместитель Министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко заявил, что изменения коснутся только тех, кто не сплачивает штрафы.

Причиной радикальной позиции у Министерства появилось из-за смертельного ДТП в Харькове. По данным полиции, скорость автомобиля нарушителей превысила 180 км/ч — именно с Харькова и начнется изымания автомобилей за долги. В теории, если практика будет успешной — ее внедрят и в Киеве, а затем — и в других городах Украины. По заявлению Гайченко, речь идет о превышениях отметки в скорости в 150 км/ч в пределах города, а не на скоростных трассах.

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— Нам удалось систематизировать информацию о нарушителях. Зачастую, такие водители не сильно любят оплачивать штрафы за нарушения ПДР. Любители быстрой езды несут опасность обычным людям, и за это им придется отвечать, — заявил Андрей Гайченко.

На данный момент известно, что таких нарушителей в Харькове около 10, а в Киеве — до 30.

Напомним, что уже с 1 ноября ввели новые правила ПДД в Украине. Теперь на дорогах появится новая разметка и огромное количество знаков. 

Нововведения привели в соответствие с изменениями нормативно-правовых актов и Конвенции о дорожных знаках и сигналах. К примеру, теперь в ПДД появился знак Платная дорога. И хотя таких участков нет на территории Украины, эта табличка должна существовать.

Источник
Минюст
Теги
Автомобілісти , ПДР , Штраф , штрафи
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