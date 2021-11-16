Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів про рівень безпеки на дорогах України. Він назвав кількість ДТП за 2021 рік, а також поділився подробицями про головні причини дорожньо-транспортних пригод.

За даними поліції, 2021 року в Україні було зареєстровано понад 154 тис. ДТП. З них понад 20 тис. із постраждалими чи загиблими. Так, за статистикою на листопад, цього року на дорогах України постраждало 24 905 людей, а загинуло – 2 592 особи.

Також Олексій відзначив і позитивні зміни, якщо порівнювати із ситуацією у 2020 році.

– Кількість загиблих на дорогах зменшилась на 10%, якщо порівнювати з минулим роком. Я сподіваюся, що така позитивна динаміка триматиметься до кінця року, – заявив Білошицький.

Олексій докладніше розповів про найчастіші причини ДТП. Наприклад, понад 40% аварій трапляється через перевищення швидкості. На другому місці — порушення правил маневрування. Багато українців також нехтують правилами перетину перехресть — ДТП з цієї причини на третьому місці за популярністю.

Пішоходи також страждають від тих, хто ігнорує правила правил дорожнього руху — неправильне перетинання переходів на четвертому місці. Багато водіїв переоцінюють можливості свого авто — гальмівний шлях залежить від реакції водія та погодних умов. Недотримання дистанцій між транспортними засобами замикає рейтинг на п’ятому місці.

Раніше Білошицький вже розповів про нові можливості камер автофіксації ПДР — вже з 2022 року вони почнуть фіксувати проїзд на червоний та їзду зустрічною смугою. У 2021 році кількість ДТП з травмованими та загиблими поблизу таких датчиків знизилася на 65% – водії банально знижують швидкість і концентрують свою увагу на дорозі.