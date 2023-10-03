Украинцы активно покупали поддержанные авто в сентябре 2023 года — это касается и внутреннего рынка. Перепродажи активно осуществляются даже в условиях войны — эксперты из Института исследования авторынка выяснили, какие авто с пробегом чаще всего продают внутри Украины.

Ожидаемо, чаще всего продают транспорт, который сам нередко завозят с пробегом из Европы. Первое место занимает Volkswagen Passat — было продано 3 123 авто. Второе место за чешской Skoda Octavia — 2 652 авто. Тройку лидеров замыкает компактный Volkswagen Golf — любимца многих водителей продавали 2 557 раз.

Примечательно, что четвертое место занимает отечественный автопром — ЗАЗ/Daewoo Lanos с показателем в 2 165 авто. Пятерку в рейтинге занимает французский Renault Megane — 1 524 авто.

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Эксперты отметил, что первые пять мест в рейтинге остаются неизменными, если сравнивать с августом 2023 года и сентябрем 2022 года. Это значит, что вкусы украинцев касаемо авто с пробегом не изменились.

Если составить рейтинг по продажам подержанных авто по брендам, то лидером оказался Volkswagen с отметкой в 10 794 авто. Второе место не за иномарками — ВАЗ/Lada с показателем в 5 446 авто.

Также активно покупались и новые авто в сентябре — лидером оказался электрокар Volkswagen ID.4, который производился для Китая.