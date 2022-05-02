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В МВД думают над внедрением функции перерегистрации авто через Дія

2 мая 2022, 13:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
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Источник: Depositphotos

В МВД Украины пока что думают над внедрением функции перерегистрации авто в приложение Дія. 

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко на брифинге в медиацентре Украина.

Чиновник заявил, что сейчас решается вопрос о целесообразности этого решения, даже в условиях полномасштабной войны с Россией. Сервисные центры МВД постепенно возвращаются к работе, и многие центры функционируют еще с марта.

— Есть определенные вопросы о запуске функции перерегистрации авто. СЦ МВД работают в большинстве регионов, где это сейчас возможно. Мы будем взвешивать это решение. Технически к этому идет подготовка, но будет ли функция внедрена — пока ответить не готовы, — сообщил Бондаренко.

Перерегистрация авто — одна из функций, которую МВД хочет внедрить в сервисе Дія. Сейчас для получения этой услугой можно обратиться в сервисные центры — с конца марта услуга вновь стала доступной для украинцев.

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С начала февраля, водители с помощью украинского сервиса могут поделиться техпаспортом авто. Это необходимо в случае, если близкий родственник хочет сесть за руль. Также с помощью Дія водитель может узнать о штрафах за нарушение ПДД и вовремя их оплатить, не доводя дело до суда.

Теги
Автомобилисты, Приложение Дія
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