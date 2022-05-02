У МВС думають над впровадженням функції перереєстрації автомобіля через Дія

У МВС України поки що думають над запровадженням функції перереєстрації авто у додатку Дія.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко під час брифінгу в медіацентрі Україна.

Чиновник заявив, що зараз вирішується питання про доцільність цього рішення, навіть за умов повномасштабної війни з Росією. Сервісні центри МВС поступово повертаються до роботи і багато центрів функціонують ще з березня.

– Є певні питання щодо запуску функції перереєстрації авто. СЦ МВС працюють у більшості регіонів, де це зараз можливо. Ми зважуватимемо це рішення. Технічно до цього йде підготовка, але чи буде функцію впроваджено – поки що відповісти не готові, – повідомив Бондаренко.

Перереєстрація авто – одна з функцій, яку МВС хоче впровадити у сервіс Дія. Зараз за цією послугою можна звернутися до сервісних центрів – з кінця березня послуга знову стала доступною для українців.

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З початку лютого водії можуть за допомогою українського сервісу поділитися техпаспортом авто. Це необхідно, якщо близький родич хоче сісти за кермо. Також за допомогою Дія водій може дізнатися про штрафи за порушення правил дорожнього руху та вчасно їх сплатити, не доводячи справу до суду.